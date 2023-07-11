Сорвавшиеся с горы в Северной Осетии туристы выжили, но получили травмы
Группа спасателей приближается к пострадавшим альпинистам, которые сорвались со склона на перевале Комлагат в Северной Осетии. Они получили серьёзные травмы, но остались живы. Об этом рассказали в МЧС России. Руководитель тургруппы поддерживает связь со спасателями через рацию и сообщает о состоянии альпинистов.
"Спасатели МЧС России на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Остаётся преодолеть перепад в 500 метров", — указали в ведомстве.
Ранее Лайф писал о том, что в районе селения Бад Алагирского района Северной Осетии трое туристов сорвались со склона горы Комлагат. Всего в тургруппе было шесть человек. Остальные трое не пострадали.
ТАСС / Эрик Романенко