Сорвавшиеся с горы в Северной Осетии туристы выжили, но получили травмы

Группа спасателей приближается к пострадавшим альпинистам, которые сорвались со склона на перевале Комлагат в Северной Осетии. Они получили серьёзные травмы, но остались живы. Об этом рассказали в МЧС России. Руководитель тургруппы поддерживает связь со спасателями через рацию и сообщает о состоянии альпинистов.

"Спасатели МЧС России на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Остаётся преодолеть перепад в 500 метров", — указали в ведомстве.