Россиянам рассказали, как поход в горы поможет воспитать самого себя

Пойти в поход в горы можно ради преодоления собственных страхов, положительного стресса и укрепления здоровья. Об этом Лайфу рассказали инструкторы-проводники по альпинизму и горному туризму, основатели компании "Горный портал" Андрей и Дарья Борисовы. Эксперты перечислили основные причины, почему простому человеку стоит отправиться в экспедицию.





"Даже относительно простые маршруты требуют от человека какой-либо физической закалки. Так, в процессе подготовки и регулярных занятий спортом вы укрепляете своё здоровье и уверенно двигаетесь по жизни в этом плане. Регулярные походы в горы это своего рода закалка для нашего организма, вследствие чего у человека укрепляется иммунитет", — сказал Андрей Борисов.

Также поход в горы — это возможность познакомиться с новыми людьми, занимающимися аналогичной деятельностью. Часто в обществе альпинистов встречаются люди с хорошим образованием и достаточно высоким уровнем интеллекта, считает Борисов. А пройдя определённые горные маршруты с людьми, становится понятно, кто настоящий друг.

Путешествие в горы поможет расширить кругозор. Человек погружается в новую культуру, обычаи и социум местных жителей. Кроме того, такой поход позволяет качественно "встряхнуть" свою жизнь, по-новому взглянуть на приоритеты и ценности. Покорение гор полезно и для преодоления страхов.

"В горах как раз можно преодолеть свои страхи, потому что, во-первых, вы там с ними столкнётесь — и появится возможность хотя бы увидеть, чего вы боитесь. Многие люди даже не знают, что они чего-то боятся. А когда вы увидите свои страхи, у вас появится возможность их преодолеть", — сказала Дарья Борисова.

В горах также можно получить положительный стресс. Это поможет выйти из зоны комфорта и за пределы обыденности. Во время восхождения можно научиться быть менее восприимчивым к стрессу, так как в горах это особенно необходимо, заключили собеседники Лайфа.