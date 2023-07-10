Трое туристов сорвались со склона горы в Северной Осетии

В районе селения Бад Алагирского района Северной Осетии трое туристов сорвались со склона горы Комлагат, сообщили в республиканском управлении МЧС. Их поисками уже занимаются спасатели.

"В 17:45 мск 10 июля в дежурную смену ЦУКС от оперативного дежурного Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии в поисково-спасательный отряд сообщил руководитель тургруппы", — уточнили в управлении.

На поиски пропавших выдвинулись две группы МЧС. Однако из-за плохой связи они не могут узнать, на каком склоне горы произошло ЧП: со стороны Нара или со стороны селения Верхний Мизур. Спасатели приняли решение подниматься с обеих сторон. Всего в тургруппе было шесть человек, остальные трое — вне опасности. Во время ЧП они двигались по маршруту Мизур – Архонский – Верхний Фиагдон – Кармадон – Казбек – Чми.