В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края

Восемь туристов из Краснодарского края, которые пропали по пути в посёлок Архыз, спускаясь с Софийских озёр в Карачаево-Черкесии, были найдены спасателями. Как заявили в МЧС, никому из них помощь врачей не понадобилась.

Спасатели нашли восьмерых туристов, потерявшихся в КЧР. Видео © t.me / "МЧС КЧР"

"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС", — указано в сообщении.

Спасатели оказали помощь туристам, отдыхавшим в одном из палаточных лагерей посёлка Архыз. Сообщается, что поисковые работы усложнились тем, что их пришлось вести в тёмное время суток в ухудшенных погодных условиях.