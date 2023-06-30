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30 июня, 00:05

В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края

МЧС: Восемь пропавших в горах КЧР туристов найдены живыми

Восемь туристов из Краснодарского края, которые пропали по пути в посёлок Архыз, спускаясь с Софийских озёр в Карачаево-Черкесии, были найдены спасателями. Как заявили в МЧС, никому из них помощь врачей не понадобилась.

Спасатели нашли восьмерых туристов, потерявшихся в КЧР. Видео © t.me / "МЧС КЧР"

"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС", — указано в сообщении.

Спасатели оказали помощь туристам, отдыхавшим в одном из палаточных лагерей посёлка Архыз. Сообщается, что поисковые работы усложнились тем, что их пришлось вести в тёмное время суток в ухудшенных погодных условиях.

Все пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристы найдены живыми

Все пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристы найдены живыми

Напомним, ранее группа туристов из восьми человек потерялась при спуске с Софийских озёр в посёлок Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии. Как сообщили в управлении МЧС по республике, туристическая группа была не зарегистрирована.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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