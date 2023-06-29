В горах Карачаево-Черкесии пропали восемь туристов из Краснодарского края

Группа туристов из восьми человек потерялась при спуске с Софийских озер в посёлок Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии. Как сообщили в управлении МЧС по республике, туристическая группа была не зарегистрирована.

Изначально в экстренные службы сообщили о том, что группа туристов из 20 человек потерялась в горах Карачаево-Черкесии. Путешественники — уроженцы Краснодарского края — поделились на две группы и решили пойти в разных направлениях.

"Первая группа из 8 человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно. Вторую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Туристов перевели через реку к дороге, они спускаются в посеёлок Архыз", — уточнили в МЧС.

Сейчас пропавших туристов ищут спасатели. Также указано, что группа не регистрировалась в МЧС.