Трое подростков потерялись при спуске с пика Поднебесный в Кузбассе

Трое подростков 2008, 2009 и 2010 годов рождения потерялись во время турпохода в окрестностях Междуреченска в Кемеровской области. Об этом сообщает портал ngs.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

"При возвращении незарегистрированной туристической группы потерялись трое участников похода. Всего в составе группы было 28 человек, в том числе 24 ребёнка", — проинформировали в ведомстве.

По уточнённым данным, юные туристы потерялись в районе пика Поднебесный, или, как его ещё называют, Малого Зуба или пика Дураков. Дети ушли вперёд, когда спускались с вершины в составе группы, но до лагеря так и не дошли.