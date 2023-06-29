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29 июня, 07:46

Трое подростков потерялись при спуске с пика Поднебесный в Кузбассе

Трое подростков 2008, 2009 и 2010 годов рождения потерялись во время турпохода в окрестностях Междуреченска в Кемеровской области. Об этом сообщает портал ngs.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

"При возвращении незарегистрированной туристической группы потерялись трое участников похода. Всего в составе группы было 28 человек, в том числе 24 ребёнка", — проинформировали в ведомстве.

По уточнённым данным, юные туристы потерялись в районе пика Поднебесный, или, как его ещё называют, Малого Зуба или пика Дураков. Дети ушли вперёд, когда спускались с вершины в составе группы, но до лагеря так и не дошли.

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Ранее Лайф писал, что потерявшегося в селе Песчаное Еврейской автономной области четырёхлетнего мальчика нашли живым. Ребёнка искали всю ночь более 70 человек. Он, предположительно, сам ушёл из дома родственников, а в полицию обратилась его мать.

Обложка ©

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Марина Калегина
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