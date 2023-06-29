МЧС: Четырёхлетнего мальчика всю ночь ищут в селе Песчаное в ЕАО

В селе Песчаное Еврейской автономной области пропал четырёхлетний Артём, его ищут более 70 человек уже свыше десяти часов. Об этом сообщает управление МЧС по ЕАО.

"Группировка (71 человек) всю ночь разыскивает пропавшего мальчика в селе Песчаное Еврейской АО. Известно, что четырёхлетний Артём находился у родственников", — отмечается в публикации в телеграм-канале.

По данным Национального центра помощи детям, ребёнок был в футболке, шортах и тапочках с носками. Предположительно, он сам ушёл из дома родственников, в полицию обратилась мать мальчика. К поискам привлечены спасатели, полицейские, кинологи и волонтёры.