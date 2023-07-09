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9 июля, 10:54

Четверо туристов застряли на Эльбрусе из-за непогоды и запросили помощи у МЧС

<p>Спасатели выдвинулись на помощь альпинистам, застрявшим на Эльбрусе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchskbr/2576" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС КБР</a></p>

Спасатели выдвинулись на помощь альпинистам, застрявшим на Эльбрусе. Обложка © Telegram / МЧС КБР

Группа из четырёх человек из-за непогоды застряла на самой высокой российской горной вершине — Эльбрусе. К ним на помощь уже направились спасатели, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

"В 11:50 09.07.2023 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров группа из четырёх человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи", — говорится в сообщении пресс-службы управления.

На поиски туристов выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Кроме того, задействована одна единица техники.

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Николь Вербер
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