Четверо туристов застряли на Эльбрусе из-за непогоды и запросили помощи у МЧС
Спасатели выдвинулись на помощь альпинистам, застрявшим на Эльбрусе. Обложка © Telegram / МЧС КБР
Группа из четырёх человек из-за непогоды застряла на самой высокой российской горной вершине — Эльбрусе. К ним на помощь уже направились спасатели, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
"В 11:50 09.07.2023 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров группа из четырёх человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи", — говорится в сообщении пресс-службы управления.
На поиски туристов выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Кроме того, задействована одна единица техники.
Ранее Лайф рассказывал о туристах, которые пропали во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Их группа перевернулась на катамаранах во время прохождения каньона. Всего в команде было восемь путешественников, троим удалось самостоятельно выбраться на берег. Поиском остальных занялись спасатели. Вчера был найден четвёртый из пяти пропавших.