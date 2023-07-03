В Северной Осетии с помощью вертолёта ищут пропавшего на Казбеке альпиниста
На горе Казбек в Северной Осетии пропал альпинист, сообщили в ГУ МЧС России по республике. На его поиски выдвинулись спасатели на вертолёте Ми-8 и пешая группа, которая совершает восхождение к месту предполагаемого нахождения мужчины.
МЧС направило вертолёт в Северную Осетию на поиски пропавшего альпиниста. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по РСО – Алания
По словам начальника Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России Арсена Чегаева, цель вертолёта — обследовать местность, при необходимости экипаж может высадиться для работы на земле.
"Группа спасателей на вертолёте при необходимости высадится на плато "Штурмовые ночёвки" на высоте 4200 метров и продолжит обследовать склон", — отметил он.
Всего в поисках альпиниста участвуют десять спасателей, задействовано четыре единицы техники, добавили в ведомстве.
Ранее четверо туристов из Москвы пропали в горах Карачаево-Черкесии. Они направлялись к селу Нижний Архыз и перестали выходить на связь.
Telegram / ГУ МЧС России по РСО – Алания