"План придумали заранее": "Заблудившиеся" в Кузбассе подростки оказались беглецами
Mash: Пропавшие на Поднебесных Зубьях подростки не заблудились, а сбежали
Трое подростков, которые считались пропавшими во время турпохода на Поднебесных зубьях в Кемеровской области, не заблудились, а намеренно сбежали. Об этом сообщает Mash Siberia.
По данным телеграм-канала, ребята 2008, 2009 и 2010 г.р. разработали план побега заранее. Оторвавшись от группы и уйдя вперёд, они вернулись в лагерь, собрали продукты и самовольно ушли в лес. Изначально в их компании было шестеро человек, но трое передумали и вернулись. Поиски остальных продолжаются.
Напомним, инцидент произошёл во время турпохода в окрестностях Междуреченска в Кемеровской области. Дети ушли вперёд, когда спускались с вершины, но до лагеря так и не дошли. Группа не была зарегистрирована. В неё входило 28 участников, из которых 24 — несовершеннолетние.
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