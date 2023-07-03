"План придумали заранее": "Заблудившиеся" в Кузбассе подростки оказались беглецами

Трое подростков, которые считались пропавшими во время турпохода на Поднебесных зубьях в Кемеровской области, не заблудились, а намеренно сбежали. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, ребята 2008, 2009 и 2010 г.р. разработали план побега заранее. Оторвавшись от группы и уйдя вперёд, они вернулись в лагерь, собрали продукты и самовольно ушли в лес. Изначально в их компании было шестеро человек, но трое передумали и вернулись. Поиски остальных продолжаются.