Спасатели нашли четвёртого из пяти пропавших в Бурятии туристов

На этом поиски не закончены, спасатели на вертолёте Ми-8 ищут ещё одну туристку. Как уточнили в МЧС, для этого задействованы водная и наземная группировки.

Как уже писал Лайф, во время сплава по реке в Бурятии пропали пятеро туристов из Новосибирска, которые перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Всего в команде было восемь человек, троим из которых сразу удалось самостоятельно выбраться на берег. Ранее спасатели нашли ещё одного туриста.