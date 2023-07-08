Спасатели нашли четвёртого из пяти пропавших в Бурятии туристов
В Бурятии спасли седьмого туриста, сплавлявшегося по реке Снежной
Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Спасатели ведут поиски туристов, пропавших во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Видео © Telegram / МЧС России
"Спасатели МЧС России доставили седьмого туриста в посёлок Новоснежная Иркутской области", — говорится в сообщении министерства.
На этом поиски не закончены, спасатели на вертолёте Ми-8 ищут ещё одну туристку. Как уточнили в МЧС, для этого задействованы водная и наземная группировки.
Как уже писал Лайф, во время сплава по реке в Бурятии пропали пятеро туристов из Новосибирска, которые перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Всего в команде было восемь человек, троим из которых сразу удалось самостоятельно выбраться на берег. Ранее спасатели нашли ещё одного туриста.
Telegram / МЧС России