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8 июля, 06:59

Спасатели нашли четвёртого из пяти пропавших в Бурятии туристов

В Бурятии спасли седьмого туриста, сплавлявшегося по реке Снежной

Спасатели нашли седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели ведут поиски туристов, пропавших во время сплава по реке Снежной в Бурятии. Видео © Telegram / МЧС России

"Спасатели МЧС России доставили седьмого туриста в посёлок Новоснежная Иркутской области", — говорится в сообщении министерства.

На этом поиски не закончены, спасатели на вертолёте Ми-8 ищут ещё одну туристку. Как уточнили в МЧС, для этого задействованы водная и наземная группировки.

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Как уже писал Лайф, во время сплава по реке в Бурятии пропали пятеро туристов из Новосибирска, которые перевернулись на катамаранах во время прохождения каньона. Всего в команде было восемь человек, троим из которых сразу удалось самостоятельно выбраться на берег. Ранее спасатели нашли ещё одного туриста.

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Telegram / МЧС России

Николь Вербер
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