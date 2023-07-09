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9 июля, 13:42

Застрявшие на Эльбрусе туристы спасены

ГУ МЧС по КБР: Спасатели эвакуировали застрявших на Эльбрусе четырёх туристов

Спасатели эвакуировали застрявшую из-за погодных условий на Эльбрусе группу туристов, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырёх человек на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, сегодня спасателям поступило сообщение от группы туристов, которые из-за сложных погодных условий не могли спуститься с Эльбруса. В поисково-спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники.

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Матвей Константинов
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