Застрявшие на Эльбрусе туристы спасены

Спасатели эвакуировали застрявшую из-за погодных условий на Эльбрусе группу туристов, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырёх человек на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались", — говорится в опубликованном сообщении.