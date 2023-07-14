Спасатели ищут пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку

В районе Фишт-Оштеновского горного массива в Республике Адыгея пропала 11-летняя девочка, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По предварительным данным, она отдыхала с родителями на турбазе "Верхний Чуб". Накануне они решили прогуляться к озеру Псенодах, однако по возвращении ребёнка со взрослыми не оказалось.

Спасатели ищут пропавшего в горах Адыгеи ребёнка. Видео © VK / "ЮРПСО МЧС России"

"Сегодня ночью поисковые работы начали спасатели Адыгейского отряда МЧС. 11 человек выехали в район Майкопского перевала. В 06:00 в район горного массива из Сочи вылетел вертолёт МЧС со спасателями на борту", — говорится в опубликованном сообщении.

Осмотрев местность с воздуха, спасатели высадились у озера. Находившиеся там туристы рассказали, что вчера около пяти часов вечера они видели пропавшую девочку: она шла в сторону турбазы в двух километрах от водоёма.