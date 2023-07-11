Группа туристов с 11 детьми пропала без вести во время сплава по реке в Прикамье

В Пермском крае пропали 22 туриста, в том числе 11 детей. Они сплавлялись по реке Усьве и должны были выйти на связь 9 июля, но от них до сих пор нет вестей, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, собравшиеся не зарегистрировали себя как туристическую группу и отправились в сплав протяжённостью 175 километров. В воскресенье, 9 июля, группа туристов должна была прибыть в посёлок Средняя Усьва и выйти на связь, но их до сих пор никто не видел.

Испуганные родственники обращаются в экстренные службы. Известно, что в группе есть 40-летняя женщина-инженер из Перми, с ней были две дочери пяти и 20 лет. Их муж и отец, как и родные других туристов, пытаются узнать любую информацию о местонахождении группы. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что группа не была зарегистрирована.

"Факт подтверждаем. Пока у нас только информация от заявителя, поскольку группа была не зарегистрирована, мы не обладаем всей необходимой информацией для поисков, поэтому сейчас всё уточняется и параллельно осуществляется поиск", — заявили в управлении.