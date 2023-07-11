В Пермском крае нашли пропавшую группу туристов с 11 детьми

Спасатели нашли пропавшую во время сплава по реке группу туристов с детьми, все живы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края в телеграм-канале.

"На 14:40 (12:40 мск) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы", — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, участники тургруппы даже не подозревали, что их разыскивают. Они отдыхали в семи километрах от деревни Безгодово, где их всех и обнаружили спасатели.