В Пермском крае нашли пропавшую группу туристов с 11 детьми
На поиски пропавших туристов вылетал вертолёт Ми-8 МЧС России. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Спасатели нашли пропавшую во время сплава по реке группу туристов с детьми, все живы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края в телеграм-канале.
"На 14:40 (12:40 мск) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы", — говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала SHOT, участники тургруппы даже не подозревали, что их разыскивают. Они отдыхали в семи километрах от деревни Безгодово, где их всех и обнаружили спасатели.
Как ранее сообщал Лайф, 9 июля туристы должны были прибыть в посёлок Средняя Усьва и выйти на связь, но не сделали этого. Испуганные родственники обратились в экстренные службы.