Пять человек ушли собирать орехи в Туве и бесследно пропали 10 дней назад
SHOT: В Туве ищут пятерых сборщиков кедровых орехов, пропавших 10 дней назад
В Туве ищут пять человек, которые десять дней назад отправились собирать кедровые орехи и перестали выходить на связь. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, все пропавшие — родственники. 63-летний и 37-летний мужчины, 46-летняя и 65-летняя женщины, а также 16-летний подросток отправились собирать кедровые орехи на автомобиле за село Шуурмак Тес-Хемского района. Через сутки близкие попытались связаться с ними, но не смогли — телефоны были отключены. Тогда к делу пришлось подключить полицию.
Ранее Лайф писал, что пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой. Она потерялась во время отдыха с родителями на турбазе "Верхний Чуб".
ТАСС / Александр Колбасов