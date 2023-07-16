Пять человек ушли собирать орехи в Туве и бесследно пропали 10 дней назад

В Туве ищут пять человек, которые десять дней назад отправились собирать кедровые орехи и перестали выходить на связь. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, все пропавшие — родственники. 63-летний и 37-летний мужчины, 46-летняя и 65-летняя женщины, а также 16-летний подросток отправились собирать кедровые орехи на автомобиле за село Шуурмак Тес-Хемского района. Через сутки близкие попытались связаться с ними, но не смогли — телефоны были отключены. Тогда к делу пришлось подключить полицию.