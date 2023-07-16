Пропавших в Красноярске мальчиков нашли

В Красноярске сотрудники полиции нашли двоих детей, которые пропали накануне. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

"Дети найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчики 2010-го и 2013 года рождения всю ночь гуляли по Октябрьскому району. Сейчас с ними работают инспекторы отдела по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тем временем на родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Об исчезновении детей накануне сообщили их матери. Женщины рассказали, что в субботу вечером мальчики ушли вместе гулять. Когда они не пришли домой, родители сначала попытались найти их самостоятельно, а потом обратились в полицию.