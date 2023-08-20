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20 августа, 13:21

Пропавшего в Краснодаре восьмилетнего мальчика нашли живым спустя трое суток

В Краснодаре нашли живым пропавшего мальчика. Судя по телеграм-каналу регионального поисково-спасательного отряда "Лиза алерт", восьмилетний Арсен исчез 17 августа.

"Найден, жив!" говорится в опубликованном сообщении.

Примечательно, что за помощью к добровольцам родные, по всей видимости, обратились лишь спустя два дня — 19 августа.

Пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей нашли мёртвым

Пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей нашли мёртвым

Тем временем на Кубани ищут 60-летнего мужчину и его 33-летнего сына, которые ушли в поход из Майкопа — столицы Адыгеи — в сторону Красной Поляны и перестали выходить на связь. К операции привлекли вертолёт.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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