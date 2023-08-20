Пропавшего в Краснодаре восьмилетнего мальчика нашли живым спустя трое суток

Примечательно, что за помощью к добровольцам родные, по всей видимости, обратились лишь спустя два дня — 19 августа.

Тем временем на Кубани ищут 60-летнего мужчину и его 33-летнего сына, которые ушли в поход из Майкопа — столицы Адыгеи — в сторону Красной Поляны и перестали выходить на связь. К операции привлекли вертолёт.