Пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей нашли мёртвым
ТАСС: В Подмосковье обнаружили тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева
Куратор кинофестивалей Алексей Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
В Московской области обнаружили тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Найден мёртвым", — отметил собеседник агентства.
В начале августа о пропаже Алексея Медведева сообщила его жена Наталья Пылаева. Она рассказывала, что её супруг не выходил на связь 21 июля.