Пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей нашли мёртвым

В Московской области обнаружили тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мумии россиянина и его сына нашли в запертой квартире спустя 5 лет после гибели

В начале августа о пропаже Алексея Медведева сообщила его жена Наталья Пылаева. Она рассказывала, что её супруг не выходил на связь 21 июля.