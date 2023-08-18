Регион

Уведомления отключены

18 августа, 18:18

Пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей нашли мёртвым

ТАСС: В Подмосковье обнаружили тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева

<p>Куратор кинофестивалей Алексей Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Куратор кинофестивалей Алексей Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

В Московской области обнаружили тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Найден мёртвым", — отметил собеседник агентства.

Мумии россиянина и его сына нашли в запертой квартире спустя 5 лет после гибели

Мумии россиянина и его сына нашли в запертой квартире спустя 5 лет после гибели

В начале августа о пропаже Алексея Медведева сообщила его жена Наталья Пылаева. Она рассказывала, что её супруг не выходил на связь 21 июля.

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров