"С 21 июля не выходит на связь": В Подмосковье пропал известный фестивальный куратор

Пропал известный фестивальный куратор, кинокритик Алексей Медведев. С ним нет связи с 21 июля, сообщила его супруга Наталья Пылаева.

"С 21 июля Алексей Медведев не выходит на связь. Если вы слышали / видели / знаете что-нибудь, пожалуйста, дайте знать", — написала она в соцсетях и опубликовала совместное фото.

Алексей Медведев с 2000-х годов занимается организацией международных фестивалей в России. Он был программным директором фестивалей 2morrow (2007–2009), "Зеркало" (2011) и "Послание к человеку". В разные годы Медведев также курировал кинофестивали в Якутске, Архангельске, Калининграде и на Сахалине. Вместе с женой он воспитывает несовершеннолетнюю дочку, семья живёт в подмосковных Мытищах.