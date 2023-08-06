"С 21 июля не выходит на связь": В Подмосковье пропал известный фестивальный куратор
В Подмосковье пропал известный фестивальный куратор Алексей Медведев
Алексей с женой Натальей. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Pylaeva
Пропал известный фестивальный куратор, кинокритик Алексей Медведев. С ним нет связи с 21 июля, сообщила его супруга Наталья Пылаева.
"С 21 июля Алексей Медведев не выходит на связь. Если вы слышали / видели / знаете что-нибудь, пожалуйста, дайте знать", — написала она в соцсетях и опубликовала совместное фото.
Алексей Медведев с 2000-х годов занимается организацией международных фестивалей в России. Он был программным директором фестивалей 2morrow (2007–2009), "Зеркало" (2011) и "Послание к человеку". В разные годы Медведев также курировал кинофестивали в Якутске, Архангельске, Калининграде и на Сахалине. Вместе с женой он воспитывает несовершеннолетнюю дочку, семья живёт в подмосковных Мытищах.
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