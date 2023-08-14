Мумии россиянина и его сына нашли в запертой квартире спустя 5 лет после гибели

"Сообщение об обнаружении в квартире на девятом этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. По данным полиции, умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения", — уточнил он.

Правоохранители осмотрели квартиру и пришли к выводу, что порядок расположения вещей там не нарушен, а дверь была заперта изнутри. Предположительно, признаков криминала в гибели мужчин нет. Останки всё же направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По данным Ura.ru, "два или три года назад" дальние родственники заявляли в МВД о пропаже отца и сына. Тогда их тела не смогли найти. Соседи рассказали, что у умерших были "проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые". Согласно версии портала, мужчины умерли около пяти лет назад.