Мумии россиянина и его сына нашли в запертой квартире спустя 5 лет после гибели
В квартире дома в Екатеринбурге нашли мумифицированные тела отца и сына
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В Екатеринбурге в квартире на улице Ангарской, 46 (Старая Сортировка) нашли тела отца и его сына, которые пропали порядка пяти лет назад. Детали жуткой находки рассказал руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сообщение об обнаружении в квартире на девятом этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. По данным полиции, умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения", — уточнил он.
Правоохранители осмотрели квартиру и пришли к выводу, что порядок расположения вещей там не нарушен, а дверь была заперта изнутри. Предположительно, признаков криминала в гибели мужчин нет. Останки всё же направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По данным Ura.ru, "два или три года назад" дальние родственники заявляли в МВД о пропаже отца и сына. Тогда их тела не смогли найти. Соседи рассказали, что у умерших были "проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые". Согласно версии портала, мужчины умерли около пяти лет назад.
А ранее похожую жуткую находку сделал житель Новой Москвы. Мужчина пошёл в лес и набрёл на висящую на дереве мумию.