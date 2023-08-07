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7 августа, 12:32

Мумию известного режиссёра нашли в московской квартире спустя год после смерти

В Москве нашли тело режиссёра Светланы Джимбиновой, год пролежавшее в квартире

<p>Режиссёр и постановщик театра им. Вахтангова Светлана Джимбинова. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/246197/foto/1083458/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Режиссёр и постановщик театра им. Вахтангова Светлана Джимбинова. Обложка © kino-teatr.ru

В Москве нашли труп режиссёра и постановщика спектаклей для театра Вахтангова Светланы Джимбиновой. Её тело пролежало в квартире дома на Университетском проспекте более года, пишет Mash.

О смерти Джимбиновой стало известно, когда другие жильцы её дома вспомнили, что уже давно не видели свою театроведа. После безрезультатных попыток достучаться к ней в квартиру и дозвониться, обеспокоенные люди обратились в полицию.

Вскрыв входную дверь в жилище пропавшей женщины, правоохранители обнаружили в одной из комнат её труп, успевший мумифицироваться. По оценке экспертов, известная режиссёр скончалась в начале 2022 года. Джимбинова была автором нескольких десятков работ и постановщиком шести спектаклей для театра имени Евгения Вахтангова.

Прикованный к инвалидному креслу 13 лет экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в 41 год

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А 6 августа стало известно, что в Москве в возрасте 100 лет умер артист балета Владимир Кудряшов. Церемония прощания с артистом состоится 8 августа.

Юрий Лысенко
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