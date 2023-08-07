Мумию известного режиссёра нашли в московской квартире спустя год после смерти

В Москве нашли труп режиссёра и постановщика спектаклей для театра Вахтангова Светланы Джимбиновой. Её тело пролежало в квартире дома на Университетском проспекте более года, пишет Mash.

О смерти Джимбиновой стало известно, когда другие жильцы её дома вспомнили, что уже давно не видели свою театроведа. После безрезультатных попыток достучаться к ней в квартиру и дозвониться, обеспокоенные люди обратились в полицию.

Вскрыв входную дверь в жилище пропавшей женщины, правоохранители обнаружили в одной из комнат её труп, успевший мумифицироваться. По оценке экспертов, известная режиссёр скончалась в начале 2022 года. Джимбинова была автором нескольких десятков работ и постановщиком шести спектаклей для театра имени Евгения Вахтангова.