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6 августа, 11:36

Умер артист балета, станцевавший перед Рейхстагом в 1945 году

В возрасте 100 лет умер артист Большого театра Владимир Кудряшов

<p>Владимир Кудряшов. Обложка ©<a href="https://t.me/bolshoi_theatre/1806" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> bolshoi_theatre</a></p>

Владимир Кудряшов. Обложка © bolshoi_theatre

В Москве в возрасте 100 лет умер артист балета Владимир Кудряшов, сообщает пресс-служба Большого театра.

"На 101-м году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета. Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем", — говорится в сообщении.

Церемония прощания с артистом состоится 8 августа. Отпевание пройдёт в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.

Владимир Владимирович Кудряшов служил Большому театру более двадцати лет, выступая на его сцене с 1941-го по 1963 год. Он участвовал в таких постановках, как "Иван Грозный", "Ромео и Джульетта", "Праздник у Чёрных скал" и многих других, также Кудряшов снялся в фильме "Человек-амфибия". Кстати, своё мастерство артист демонстрировал и перед советскими войсками у здания Рейхстага в Берлине в мае победного 1945 года.

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Наталья Исакова
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