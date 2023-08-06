Умер артист балета, станцевавший перед Рейхстагом в 1945 году
В возрасте 100 лет умер артист Большого театра Владимир Кудряшов
Владимир Кудряшов. Обложка © bolshoi_theatre
В Москве в возрасте 100 лет умер артист балета Владимир Кудряшов, сообщает пресс-служба Большого театра.
"На 101-м году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета. Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем", — говорится в сообщении.
Церемония прощания с артистом состоится 8 августа. Отпевание пройдёт в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.
Владимир Владимирович Кудряшов служил Большому театру более двадцати лет, выступая на его сцене с 1941-го по 1963 год. Он участвовал в таких постановках, как "Иван Грозный", "Ромео и Джульетта", "Праздник у Чёрных скал" и многих других, также Кудряшов снялся в фильме "Человек-амфибия". Кстати, своё мастерство артист демонстрировал и перед советскими войсками у здания Рейхстага в Берлине в мае победного 1945 года.
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