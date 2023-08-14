В Краснодарском крае спасатели ищут 60-летнего мужчину и его 33-летнего сына, которые ушли в поход из Майкопа в сторону Красной Поляны и пропали. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале.

На Кубани спасатели ищут отца и сына, пропавших в горах. Видео © Telegram / МЧС Кубани

В воскресенье с заявлением об организации их поиска обратился родственник пропавших. По его словам, мужчины отправились в путешествие 5 августа, а вернуться планировали 11-го числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач.