На Кубани спасатели ищут отца и сына, пропавших в горах
В Краснодарском крае спасатели ищут 60-летнего мужчину и его 33-летнего сына, которые ушли в поход из Майкопа в сторону Красной Поляны и пропали. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале.
На Кубани спасатели ищут отца и сына, пропавших в горах. Видео © Telegram / МЧС Кубани
В воскресенье с заявлением об организации их поиска обратился родственник пропавших. По его словам, мужчины отправились в путешествие 5 августа, а вернуться планировали 11-го числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач.
Одна группа спасателей обследовала долины рек Бзерпь, Уруштен и Синей, завтра проверит район Бурьянистой поляны до метеостанции горы Джуга. Вторая группа на вертолёте Ка-32 высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Также спасатели с воздуха осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лабы.
Ранее Лайф писал, что группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. В этот момент альпинисты находились на высоте трёх с половиной тысяч метров. Спасатели на вертолёте доставили несколько человек в больницу Нальчика.
Telegram / МЧС Кубани