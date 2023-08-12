Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад, есть пострадавшие. Инцидент произошёл в Черекском районе, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 06:00 12.08.2023 года поступила информация о том, что в Черекском районе, район альплагеря "Безенги" (судейские ночёвки), на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.