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12 августа, 03:52

Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

ГУ МЧС: В КБР пятеро туристов попали под камнепад в горах, есть пострадавшие

В Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад, есть пострадавшие. Инцидент произошёл в Черекском районе, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 06:00 12.08.2023 года поступила информация о том, что в Черекском районе, район альплагеря "Безенги" (судейские ночёвки), на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

На поиски туристов выдвинулись шестеро спасателей МЧС и одна единица техники.

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Ранее на Северо-Чуйском хребте турист сорвался со страховки и разбился насмерть. Он находился в составе группы, не зарегистрированной в МЧС.

Обложка ©

VK / Альплагерь "Безенги" / Алексей Кузькин

Никита Никонов
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