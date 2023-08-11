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11 августа, 14:47

В Сочи УАЗ с туристами врезался в скалу, пострадало девять человек

<p>Скорая помощь на месте ДТП с участием экскурсионного джипа в Сочи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/love_sochi/28096" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Любимый Сочи</a></p>

Скорая помощь на месте ДТП с участием экскурсионного джипа в Сочи. Обложка © Telegram / Любимый Сочи

В селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника УАЗ врезался в скалу. В результате девять туристов пострадали, среди них ребёнок и беременная. Об этом заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Скорая помощь на месте ДТП с участием экскурсионного УАЗа в Сочи. Видео © Telegram / Любимый Сочи

"По предварительным данным, водитель внедорожника перевозил туристов, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в скалу. Проводится проверка", — отметили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что в Абхазии перевернулся УАЗ с туристами, погибла жительница Петербурга. Помимо неё в машине находились ещё трое туристов.

Никита Осипов
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