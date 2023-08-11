В Сочи УАЗ с туристами врезался в скалу, пострадало девять человек
Скорая помощь на месте ДТП с участием экскурсионного джипа в Сочи. Обложка © Telegram / Любимый Сочи
В селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника УАЗ врезался в скалу. В результате девять туристов пострадали, среди них ребёнок и беременная. Об этом заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Скорая помощь на месте ДТП с участием экскурсионного УАЗа в Сочи. Видео © Telegram / Любимый Сочи
"По предварительным данным, водитель внедорожника перевозил туристов, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в скалу. Проводится проверка", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что в Абхазии перевернулся УАЗ с туристами, погибла жительница Петербурга. Помимо неё в машине находились ещё трое туристов.