В Сочи УАЗ с туристами врезался в скалу, пострадало девять человек

В селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель внедорожника УАЗ врезался в скалу. В результате девять туристов пострадали, среди них ребёнок и беременная. Об этом заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Скорая помощь на месте ДТП с участием экскурсионного УАЗа в Сочи. Видео © Telegram / Любимый Сочи

"По предварительным данным, водитель внедорожника перевозил туристов, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в скалу. Проводится проверка", — отметили в ведомстве.