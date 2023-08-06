На Алтае микроавтобус с туристами попал в ДТП

На Семинском перевале в Республике Алтай сегодня столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате травмы получили девять человек. Об этом заявили в ГИБДД по региону.

Там уточнили, что пострадавшие являются туристами, причём одну женщину экстренно госпитализировали. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который направлялся в Усть-Коксу из Горно-Алтайска.