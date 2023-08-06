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6 августа, 14:17

На Алтае микроавтобус с туристами попал в ДТП

На Алтае девять туристов пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

<p>На Алтае столкнулись микроавтобус и легковушка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvdra04/6971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД-04</a></p>

На Алтае столкнулись микроавтобус и легковушка. Обложка © Telegram / МВД-04

На Семинском перевале в Республике Алтай сегодня столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате травмы получили девять человек. Об этом заявили в ГИБДД по региону.

Там уточнили, что пострадавшие являются туристами, причём одну женщину экстренно госпитализировали. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который направлялся в Усть-Коксу из Горно-Алтайска.

В Турции пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста, погибло семь человек

В Турции пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста, погибло семь человек

Ранее Лайф писал, что на Ставрополье водитель автобуса уснул и врезался в КамАЗ. В результате ДТП восемь человек пострадали.

Никита Осипов
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