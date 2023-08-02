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2 августа, 05:27

На Ставрополье водитель автобуса уснул и врезался в КамАЗ, 8 человек пострадали

<p>ДТП на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibdd26/7376?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Ставрополья</a></p>

ДТП на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

Восемь человек пострадали в результате серьёзного ДТП в Петровском районе Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

ДТП на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

По данным ведомства, в ночь на 2 августа на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь столкнулись пассажирский автобус Hyundai и КамАЗ. В момент ДТП в салоне находились 28 пассажиров, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. При этом сам 27-летний водитель не пострадал.

Известно, что на момент ЧП он не был пьян. При этом за последние два года перевозчик уже семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. В этот же раз, по предварительным данным, авария произошла из-за его усталости — водитель начал засыпать за рулём.

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Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП, произошедшем в Приморском крае. Грузовик Sitrak C7H столкнулся с легковушкой Nissan March на 636-м километре автодороги "Уссури", в результате чего погибла пятимесячная девочка. Ещё пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Николь Вербер
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