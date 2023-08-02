На Ставрополье водитель автобуса уснул и врезался в КамАЗ, 8 человек пострадали
ДТП на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
Восемь человек пострадали в результате серьёзного ДТП в Петровском районе Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
По данным ведомства, в ночь на 2 августа на 521-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь столкнулись пассажирский автобус Hyundai и КамАЗ. В момент ДТП в салоне находились 28 пассажиров, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. При этом сам 27-летний водитель не пострадал.
Известно, что на момент ЧП он не был пьян. При этом за последние два года перевозчик уже семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. В этот же раз, по предварительным данным, авария произошла из-за его усталости — водитель начал засыпать за рулём.
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