Посекло стеклом: Шестеро детей попали в больницу после ДТП под Петербургом
Шестеро детей госпитализированы после ДТП с "газелью" и фурой в Ленобласти
Шестеро детей госпитализированы после ДТП в Приозёрском районе Ленинградской области, где пассажирская "газель" столкнулась с фурой, перевозившей щебень. Об этом сообщает региональное управление МВД в своём телеграм-канале.
Авария произошла в субботу, 29 июля, около 11:30 на трассе "Сортавала". Водитель "газели" пытался обогнать фуру, но не рассчитал расстояние и зацепил её. В результате в автомобиле лопнули стёкла — и детей посекло осколками. Шестерых несовершеннолетних госпитализировали, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что на трассе в Иркутской области семилетнего мальчика насмерть сбили две машины. Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля.
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