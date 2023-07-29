Посекло стеклом: Шестеро детей попали в больницу после ДТП под Петербургом

Шестеро детей госпитализированы после ДТП в Приозёрском районе Ленинградской области, где пассажирская "газель" столкнулась с фурой, перевозившей щебень. Об этом сообщает региональное управление МВД в своём телеграм-канале.

Авария произошла в субботу, 29 июля, около 11:30 на трассе "Сортавала". Водитель "газели" пытался обогнать фуру, но не рассчитал расстояние и зацепил её. В результате в автомобиле лопнули стёкла — и детей посекло осколками. Шестерых несовершеннолетних госпитализировали, обстоятельства ДТП устанавливаются.