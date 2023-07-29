В Пермском крае насмерть сбивший девушку сотрудник ФСИН избежал наказания

В деревне Батерики Пермского края сотрудник УФСИН насмерть сбил девушку и избежал наказания. В семье погибшей говорят, что трагический инцидент произошёл на пешеходном переходе, когда она приехала к родителям в гости.

Рассказ родителей погибшей в ДТП девушки в Пермском крае. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, трагедия с 30-летней Ралиной Кусаметовой произошла в октябре 2021 года. Её отец рассказал, что пошёл встречать дочь на остановку. Когда девушка вышла из автобуса и пошла по пешеходному переходу, её на огромной скорости сбил "хёндай". То же самое говорят другие очевидцы.

Девушка умерла на руках у отца. Как оказалось, водителем иномарки был студент и сотрудник местного УФСИН. Он пояснил, что его якобы ослепил свет встречных фар, поэтому он вовремя не затормозил. Уголовное дело закрыли с пояснением о том, что у водителя не было технической возможности предотвратить наезд на пешехода.

Родители Ралины убеждены, что водитель даже не пытался затормозить, а просто мчался на огромной скорости. Когда сотрудник УФСИН сбил девушку, он даже не попытался ей помочь и остался в машине. Родители погибшей считают, что он избежал наказания благодаря связям. Через СК и прокуратуру они просят продолжить расследование дела.