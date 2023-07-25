В Киеве водитель сбил военных на блокпосту, один из них скончался

В Киеве мужчина сбил на автомобиле военнослужащих на блокпосту. Один из них погиб, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

ДТП произошло на Берестейском проспекте во время комендантского часа. По неизвестным причинам водитель иномарки совершил наезд на двух военнослужащих нацгвардии Украины, которые в тот момент несли службу на блокпосту. В результате один погиб на месте, а второго госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водителя задержали и теперь выясняют его мотивы.