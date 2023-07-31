В ДТП с участием грузовика в Приморье погибла пятимесячная девочка

За рулём легковой машины сидел 52-летний мужчина, в салоне находились 50-летняя женщина и четверо их внуков: десятилетний и двухлетний мальчики, а также двойняшки пяти месяцев. Одного из них — мальчика — держали на руках, а девочка находилась на заднем сиденье. В результате ДТП она погибла. Водитель и четыре пассажира легковушки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.