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31 июля, 07:13

В ДТП с участием грузовика в Приморье погибла пятимесячная девочка

<p>В ДТП в Приморье погибла пятимесячная девочка. Обложка © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/40395891/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Приморскому краю</a></p>

В ДТП в Приморье погибла пятимесячная девочка. Обложка © УМВД РФ по Приморскому краю

В Приморье произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате жуткой аварии погибла пятимесячная девочка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Авария произошла на 636-м километре автодороги "Уссури". Предварительно, оба автомобиля ехали со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, 32-летний водитель грузовика Sitrak C7H допустил столкновение с двигавшимся впереди него Nissan March.

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За рулём легковой машины сидел 52-летний мужчина, в салоне находились 50-летняя женщина и четверо их внуков: десятилетний и двухлетний мальчики, а также двойняшки пяти месяцев. Одного из них — мальчика — держали на руках, а девочка находилась на заднем сиденье. В результате ДТП она погибла. Водитель и четыре пассажира легковушки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф писал, что в Москве женщина за рулём "фольксвагена" сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребёнка госпитализировали.

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Иван Косицын
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