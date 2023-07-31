В ДТП с участием грузовика в Приморье погибла пятимесячная девочка
В ДТП в Приморье погибла пятимесячная девочка. Обложка © УМВД РФ по Приморскому краю
В Приморье произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате жуткой аварии погибла пятимесячная девочка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Авария произошла на 636-м километре автодороги "Уссури". Предварительно, оба автомобиля ехали со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, 32-летний водитель грузовика Sitrak C7H допустил столкновение с двигавшимся впереди него Nissan March.
За рулём легковой машины сидел 52-летний мужчина, в салоне находились 50-летняя женщина и четверо их внуков: десятилетний и двухлетний мальчики, а также двойняшки пяти месяцев. Одного из них — мальчика — держали на руках, а девочка находилась на заднем сиденье. В результате ДТП она погибла. Водитель и четыре пассажира легковушки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.
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