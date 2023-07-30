В Москве женщина сбила семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу по зебре
В Москве женщина на иномарке сбила семилетнего мальчика на Волгоградском проспекте
В Москве женщина за рулём "фольксвагена" сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщили в столичной прокуратуре, ребёнок госпитализирован.
В Москве женщина на иномарке сбила семилетнего мальчика на Волгоградском проспекте. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", совершила наезд на малолетнего ребёнка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Семилетний мальчик госпитализирован", — сказано в сообщении.
Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, что мальчик выбежал на дорогу и оказался под колёсами автомобиля. Управлявшая автомобилем женщина сразу же остановилась и вышла из машины. Бросились на помощь ребёнку и свидетели аварии. Обстоятельства происшествия установит Прокуратура Юго-Восточного административного округа.
Ранее шестеро детей попали в больницу после ДТП под Петербургом. В Приозёрском районе пассажирская "газель" столкнулась с фурой, в результате чего в первой машине лопнули стёкла, которые полетели в несовершеннолетних.
t.me / Прокуратура Москвы