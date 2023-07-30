В Москве женщина сбила семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу по зебре

В Москве женщина за рулём "фольксвагена" сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщили в столичной прокуратуре, ребёнок госпитализирован.

В Москве женщина на иномарке сбила семилетнего мальчика на Волгоградском проспекте. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", совершила наезд на малолетнего ребёнка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Семилетний мальчик госпитализирован", — сказано в сообщении.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, что мальчик выбежал на дорогу и оказался под колёсами автомобиля. Управлявшая автомобилем женщина сразу же остановилась и вышла из машины. Бросились на помощь ребёнку и свидетели аварии. Обстоятельства происшествия установит Прокуратура Юго-Восточного административного округа.