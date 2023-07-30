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30 июля, 15:38

Водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в Пятигорске

<p>Водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в Пятигорске. Видео © Telegram / <a href="https://t.me/gibdd26/7342?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Ставрополья</a></p>

Водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в Пятигорске. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

На въезде в Пятигорск водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров после того, как его Mitsubishi Montero столкнулся с "Ладой-Калиной". Это ДТП случилось сегодня, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

"Водитель автомобиля "Лада-Калина" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Montero, который двигался с противоположного направления", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Опубликовано видео с моментом аварии. На нём отечественный автомобиль выезжает на перекрёсток, после чего его по касательной задевает иномарка. Затем Mitsubishi несколько раз переворачивается. В этот момент из салона автомобиля и выпал водитель. Пролетев несколько метров, он упал на асфальт.

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса с туристами в Турции

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса с туристами в Турции

В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир иномарки. Это супруги из города Пятигорска. В момент ДТП они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель отечественного авто не пострадал.

Ранее Лайф рассказывал о том, что под Екатеринбургом произошло ДТП после того, как водители заметили мужчину, избивавшего собаку на обочине.

Илья Суриков
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