Водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в Пятигорске
Водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в Пятигорске. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
На въезде в Пятигорск водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров после того, как его Mitsubishi Montero столкнулся с "Ладой-Калиной". Это ДТП случилось сегодня, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
"Водитель автомобиля "Лада-Калина" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Montero, который двигался с противоположного направления", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Опубликовано видео с моментом аварии. На нём отечественный автомобиль выезжает на перекрёсток, после чего его по касательной задевает иномарка. Затем Mitsubishi несколько раз переворачивается. В этот момент из салона автомобиля и выпал водитель. Пролетев несколько метров, он упал на асфальт.
В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир иномарки. Это супруги из города Пятигорска. В момент ДТП они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель отечественного авто не пострадал.
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