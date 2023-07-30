Водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в Пятигорске

На въезде в Пятигорск водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров после того, как его Mitsubishi Montero столкнулся с "Ладой-Калиной". Это ДТП случилось сегодня, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

"Водитель автомобиля "Лада-Калина" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Montero, который двигался с противоположного направления", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Опубликовано видео с моментом аварии. На нём отечественный автомобиль выезжает на перекрёсток, после чего его по касательной задевает иномарка. Затем Mitsubishi несколько раз переворачивается. В этот момент из салона автомобиля и выпал водитель. Пролетев несколько метров, он упал на асфальт.

В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир иномарки. Это супруги из города Пятигорска. В момент ДТП они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель отечественного авто не пострадал.