Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса с туристами в Турции

На турецком курорте Аланья произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находились туристы из Казахстана. В результате столкновения погибли минимум два человека, сообщает телеканал NTV.

"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D400 в районе посёлка Окурджалар", — отмечает канал.

В результате аварии погибли водитель-турок и гид — гражданин Украины. Кроме того, пострадали 12 пассажиров, состояние шестерых из них тяжёлое. Все они доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Водителя грузовика допрашивают полицейские.