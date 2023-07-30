Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса с туристами в Турции
В Турции микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП, есть погибшие
ДТП в Турции с участием туристов из Казахстана. Обложка © Twitter / solhaberportali
На турецком курорте Аланья произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находились туристы из Казахстана. В результате столкновения погибли минимум два человека, сообщает телеканал NTV.
"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D400 в районе посёлка Окурджалар", — отмечает канал.
В результате аварии погибли водитель-турок и гид — гражданин Украины. Кроме того, пострадали 12 пассажиров, состояние шестерых из них тяжёлое. Все они доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Водителя грузовика допрашивают полицейские.
Ранее сообщалось, что на трассе в Иркутской области семилетнего мальчика насмерть сбили две машины. Как уточнялось, ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоявшего на обочине авто.