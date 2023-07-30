Под Екатеринбургом водитель BMW, избивавший собаку на обочине, спровоцировал ДТП

На дублёре Сибирского тракта под Екатеринбургом произошло ДТП после того, как неравнодушные водители заметили мужчину, избивавшего собаку на обочине. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на очевидцев.

Водитель избил собаку под Екатеринбургом. Видео © VK / E1.ru

Семья ехала по трассе, когда увидела, что на обочине стоит припаркованный BMW, а рядом с ним — мужчина, который бьёт собаку "то ли битой, то ли молотком". Супруги решили остановиться, но получилось это не сразу: они проехали место, где можно было бы развернуться, поэтому потеряли время. К моменту их остановки у BMW уже стояла другая машина. Однако её водитель и пассажир так сильно переживали за хвостатого, что поспешили и устроили аварию: они резко перестроились и зацепили другое авто. Что же касается бедной собаки, то о её судьбе ничего не известно — водитель BMW увёз её с собой.

"Этот упырина заволок собаку в машину. Жива ли она или нет, я не знаю, он увёз её в багажнике. Он просто её убивал. Мы собираемся писать заявление в полицию, мы готовы взять собаку к себе и вылечить!" — сообщила очевидица.

Происшествием заинтересовались в УМВД по Свердловской области. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося, опрашивает свидетелей и проводит проверку.