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30 июля, 08:40

В Турции пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста, погибло семь человек

В турецкой провинции Карс пассажирский автобус сорвался с моста. В результате происшествия погибло не менее семи человек, сообщает TRT Haber.

В Турции пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста. Видео © TRT Haber

Как уточнил телеканал, автобус выполнял рейс Бурса – Карс и в районе деревни Каракурт сорвался с 50-метрового моста в овраг. Также известно, что пострадало минимум 22 человека, один тяжелораненый пассажир госпитализирован в Эрзурум. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Были ли в автобусе россияне, неизвестно.

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Ранее сообщалось, что на турецком курорте Аланья произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находились туристы из Казахстана. В результате столкновения погибли минимум два человека: водитель-турок и гид — гражданин Украины.

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TRT Haber

Иван Косицын
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