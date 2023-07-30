В Турции пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста, погибло семь человек

В турецкой провинции Карс пассажирский автобус сорвался с моста. В результате происшествия погибло не менее семи человек, сообщает TRT Haber.

В Турции пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста. Видео © TRT Haber

Как уточнил телеканал, автобус выполнял рейс Бурса – Карс и в районе деревни Каракурт сорвался с 50-метрового моста в овраг. Также известно, что пострадало минимум 22 человека, один тяжелораненый пассажир госпитализирован в Эрзурум. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Были ли в автобусе россияне, неизвестно.