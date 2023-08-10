В Абхазии перевернулся УАЗ с туристами, погибла жительница Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии. Об этом сообщил журналистам директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия.

Перевернувшийся в Абхазии УАЗ. Видео © Telegram / DNAbkhazia

По его словам, трагедия произошла на 24-м километре дороги на озеро Рица. Помимо женщины 1959 года рождения в машине находились ещё трое туристов. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в Гагрскую районную больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.