В Абхазии перевернулся УАЗ с туристами, погибла жительница Петербурга
Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии. Об этом сообщил журналистам директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия.
Перевернувшийся в Абхазии УАЗ. Видео © Telegram / DNAbkhazia
По его словам, трагедия произошла на 24-м километре дороги на озеро Рица. Помимо женщины 1959 года рождения в машине находились ещё трое туристов. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в Гагрскую районную больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что один подросток погиб и двое пострадали в результате серьёзного ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае. Ребята ехали на соревнования по футболу.
Кадр из видео Telegram / DNAbkhazia