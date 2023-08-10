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10 августа, 14:17

В Абхазии перевернулся УАЗ с туристами, погибла жительница Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга погибла в ДТП в Абхазии. Об этом сообщил журналистам директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия.

Перевернувшийся в Абхазии УАЗ. Видео © Telegram / DNAbkhazia

По его словам, трагедия произошла на 24-м километре дороги на озеро Рица. Помимо женщины 1959 года рождения в машине находились ещё трое туристов. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в Гагрскую районную больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Мужчина и трое внуков погибли при ударе легковушки о фуру в Тюменской области

Мужчина и трое внуков погибли при ударе легковушки о фуру в Тюменской области

Ранее Лайф сообщал, что один подросток погиб и двое пострадали в результате серьёзного ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае. Ребята ехали на соревнования по футболу.

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Кадр из видео Telegram / DNAbkhazia

Наталья Исакова
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