Мужчина и трое внуков погибли при ударе легковушки о фуру в Тюменской области
Трое детей и взрослый погибли в ДТП кроссовера и фуры на трассе под Тюменью
Автомобиль "КИА Соренто" после ДТП. Обложка © Telegram / ГИБДД Тюменской области
На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск кроссовер столкнулся со стоящей на обочине фурой, погибло четыре человека. Об этом информирует региональное управление МВД РФ в телеграм-канале.
Авария произошла в Ярковском районе — на 83-м километре трассы, — где автомобиль KIA Sorento въехал в большегруз Mersedes, припаркованный у дороги из-за поломки. Погибли 63-летний водитель легковой машины и трое его внуков: 17-летняя девушка и мальчики 12 и 13 лет. По предварительным данным, все погибшие — жители Свердловской области. Водитель грузовика не пострадал.
Мужчина и трое внуков погибли при ударе легковушки о фуру в Тюменской области. Видео © Telegram / ГИБДД Тюменской области
На месте работают сотрудники ГИБДД и полицейские. Движение по федеральной трассе осуществляется без ограничений. Во избежание здесь повторных ДТП до утра будет дежурить наряд ДПС.
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