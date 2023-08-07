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7 августа, 20:03

Мужчина и трое внуков погибли при ударе легковушки о фуру в Тюменской области

Трое детей и взрослый погибли в ДТП кроссовера и фуры на трассе под Тюменью

<p>Автомобиль "КИА Соренто" после ДТП. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibdd72/8160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Тюменской области</a></p>

Автомобиль "КИА Соренто" после ДТП. Обложка © Telegram / ГИБДД Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск кроссовер столкнулся со стоящей на обочине фурой, погибло четыре человека. Об этом информирует региональное управление МВД РФ в телеграм-канале.

Авария произошла в Ярковском районе — на 83-м километре трассы, — где автомобиль KIA Sorento въехал в большегруз Mersedes, припаркованный у дороги из-за поломки. Погибли 63-летний водитель легковой машины и трое его внуков: 17-летняя девушка и мальчики 12 и 13 лет. По предварительным данным, все погибшие — жители Свердловской области. Водитель грузовика не пострадал.

Мужчина и трое внуков погибли при ударе легковушки о фуру в Тюменской области. Видео © Telegram / ГИБДД Тюменской области

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На месте работают сотрудники ГИБДД и полицейские. Движение по федеральной трассе осуществляется без ограничений. Во избежание здесь повторных ДТП до утра будет дежурить наряд ДПС.

А ранее один подросток погиб и двое пострадали в результате серьёзного ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае. Ребята ехали на соревнования по футболу.

Лариса Сафронова
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