На Кубани детская футбольная команда попала в ДТП, один подросток погиб
Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД
Один подросток погиб и двое пострадали в результате серьёзного ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае. Ребята ехали на соревнования по футболу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД
Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД
Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД
По данным ведомства, всё произошло сегодня после полудня в Брюховецком районе, где на участке автодороги Краснодар – Ейск грузовой Mitsubishi Fuso Canter выехал на встречку и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. "Газель", где находилась детская футбольная команда, ехала в Краснодар из Каневского района на соревнования.
"В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи", — уточнили в полиции.
Ранее Лайф рассказывал о жуткой аварии, которая произошла под Краснодаром. Трагедия произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка. Там столкнулись четыре автомобиля, в результате чего от полученных травм погибли четверо человек. При этом двое пострадали, в том числе 16-летняя девочка.