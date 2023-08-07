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7 августа, 13:08

На Кубани детская футбольная команда попала в ДТП, один подросток погиб

<p>Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_23/3530?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23 МВД</a></p>

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

Один подросток погиб и двое пострадали в результате серьёзного ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае. Ребята ехали на соревнования по футболу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

По данным ведомства, всё произошло сегодня после полудня в Брюховецком районе, где на участке автодороги Краснодар – Ейск грузовой Mitsubishi Fuso Canter выехал на встречку и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. "Газель", где находилась детская футбольная команда, ехала в Краснодар из Каневского района на соревнования.

"В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи", — уточнили в полиции.

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Ранее Лайф рассказывал о жуткой аварии, которая произошла под Краснодаром. Трагедия произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка. Там столкнулись четыре автомобиля, в результате чего от полученных травм погибли четверо человек. При этом двое пострадали, в том числе 16-летняя девочка.

Николь Вербер
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