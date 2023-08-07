На Кубани детская футбольная команда попала в ДТП, один подросток погиб

Один подросток погиб и двое пострадали в результате серьёзного ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае. Ребята ехали на соревнования по футболу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место аварии, где столкнулись грузовой Mitsubishi Fuso Canter и пассажирский микроавтобус. Обложка © Telegram / 23 МВД

По данным ведомства, всё произошло сегодня после полудня в Брюховецком районе, где на участке автодороги Краснодар – Ейск грузовой Mitsubishi Fuso Canter выехал на встречку и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. "Газель", где находилась детская футбольная команда, ехала в Краснодар из Каневского района на соревнования.

"В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи", — уточнили в полиции.