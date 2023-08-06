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6 августа, 18:16

В жуткой массовой аварии под Краснодаром погибло четыре человека

В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями

Четыре человека погибли, ещё три пострадали в результате массовой аварии на трассе в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Видео © Telegram / temruk_info

Трагедия произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Как рассказали в ведомстве, всего столкнулось четыре машины: Chery Amulet, Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. По предварительным данным, китайская легковушка выехала на встречку и столкнулась с тремя машинами. В двух автомобилях скончались водители и пассажиры, в двух других — пострадали трое, включая 16-летнюю девочку.

  • Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Фото © Telegram / mvd_23
    Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Фото © Telegram / mvd_23
  • Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Фото © Telegram / mvd_23
    Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Фото © Telegram / mvd_23
  • Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Фото © Telegram / mvd_23
    Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Фото © Telegram / mvd_23

Место аварии под Краснодаром, где погибло четыре человека. Фото © Telegram / mvd_23

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Наталья Исакова
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