В жуткой массовой аварии под Краснодаром погибло четыре человека

Четыре человека погибли, ещё три пострадали в результате массовой аварии на трассе в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Трагедия произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Как рассказали в ведомстве, всего столкнулось четыре машины: Chery Amulet, Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. По предварительным данным, китайская легковушка выехала на встречку и столкнулась с тремя машинами. В двух автомобилях скончались водители и пассажиры, в двух других — пострадали трое, включая 16-летнюю девочку.