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6 августа, 17:54

Опубликовано видео, как водитель насмерть сбил ребёнка в Москве

Задержан водитель, насмерть сбивший ребёнка на севере Москвы

Появились кадры страшной аварии на севере Москвы, где водитель иномарки насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, виновника трагедии уже удалось задержать.

Водитель насмерть сбил ребёнка в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По данным ведомства, мальчик 2016 года рождения переходил дорогу на зелёный свет. В это время водитель "шкоды" ехал на красный и сбил ребёнка. После аварии водитель вышел из машины, но сразу вернулся в неё и уехал. На кадрах с места видно, что автомобилист мчался на большой скорости. Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряжённое с оставлением места его совершения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Как уже писал Лайф, трагедия произошла сегодня вечером на Кронштадтском бульваре. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
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