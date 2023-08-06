Опубликовано видео, как водитель насмерть сбил ребёнка в Москве

По данным ведомства, мальчик 2016 года рождения переходил дорогу на зелёный свет. В это время водитель "шкоды" ехал на красный и сбил ребёнка. После аварии водитель вышел из машины, но сразу вернулся в неё и уехал. На кадрах с места видно, что автомобилист мчался на большой скорости. Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у прокуратуры.