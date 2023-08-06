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6 августа, 17:02

На севере Москвы водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся

В Москве на Кронштадтском бульваре водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся

<p>Кадр с места ДТП, где сбили насмерть мальчика. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2592" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Кадр с места ДТП, где сбили насмерть мальчика. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

На севере Москвы водитель сбил ребёнка и скрылся с места аварии. В результате от полученных травм мальчик скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла на Кронштадтском бульваре. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Подробности случившегося выясняются.

"Установление личности скрывшегося водителя, а также его привлечение к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.

Как уточняет ГИБДД, мальчик шёл по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель был на "шкоде".

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Ранее Лайф писал, что на трассе в Иркутской области семилетнего мальчика насмерть сбили две машины. Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля.

Наталья Исакова
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