На севере Москвы водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся

На севере Москвы водитель сбил ребёнка и скрылся с места аварии. В результате от полученных травм мальчик скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла на Кронштадтском бульваре. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Подробности случившегося выясняются.

"Установление личности скрывшегося водителя, а также его привлечение к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.

Как уточняет ГИБДД, мальчик шёл по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель был на "шкоде".