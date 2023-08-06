На севере Москвы водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся
В Москве на Кронштадтском бульваре водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся
Кадр с места ДТП, где сбили насмерть мальчика. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
На севере Москвы водитель сбил ребёнка и скрылся с места аварии. В результате от полученных травм мальчик скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла на Кронштадтском бульваре. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Подробности случившегося выясняются.
"Установление личности скрывшегося водителя, а также его привлечение к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.
Как уточняет ГИБДД, мальчик шёл по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель был на "шкоде".
Ранее Лайф писал, что на трассе в Иркутской области семилетнего мальчика насмерть сбили две машины. Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля.