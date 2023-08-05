Пьяный полицейский снёс подростка на скутере в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудник муниципального отдела МВД России "Пильнинский" сбил подростка на скутере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел РФ.

"4 августа 2023 года около 20:30 по улице Ивлиева села Лопатина Сергачского района водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", двигаясь в попутном направлении, при выполнении обгона совершил столкновение со скутером", — говорится в сообщении.

Скутером управлял подросток 2009 года рождения без водительских прав, в результате ДТП его госпитализировали с травмами. А на полицейского составили административный протокол за управление авто в пьяном состоянии. Водитель будет уволен и понесёт наказание в соответствии с законодательством РФ, поскольку он совершил "порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел" поступок, подчеркнули в управлении. Начата проверка.