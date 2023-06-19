Отец рассказал о состоянии сына, сбитого полицейским-самокатчиком в Петербурге

Отец восьмилетнего мальчика, которого сбил полицейский на электросамокате в Санкт-Петербурге, рассказал о состоянии сына. Мужчина поговорил с телеканалом "360", когда собирался поехать к ребёнку, чтобы навестить его и отвести жидкие супы. У маленького пациента открытый двойной перелом челюсти. Помимо этого, у него сильнейшая гематома на ноге.

"Вчера, на вторые сутки после получения увечий, он смог сделать несколько глотков смеси "Малоежка". Сейчас приём врача будет. У сына температура поднялась под утро", — отметил мужчина.

Мальчику предстоит довольно сложная операция. Инцидент случился, когда сын бегал между струями фонтана. По его словам, сбивший ребёнка полицейский в звании капитана, который служит дежурным в ИВС в Новосибирске, пытался извиниться.