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19 июня, 11:26

Отец рассказал о состоянии сына, сбитого полицейским-самокатчиком в Петербурге

Сбитого на самокате в Петербурге восьмилетнего мальчика ждёт сложная операция

<p>Восьмилетний мальчик, которого сбил полицейский на электросамокате в Санкт-Петербурге. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/podnjalas-temperatura-otets-o-sostojanii-syna-sbitogo-politsejskim-na-elektrosamokate-v-peterburge/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Восьмилетний мальчик, которого сбил полицейский на электросамокате в Санкт-Петербурге. Обложка © Телеканал "360"

Отец восьмилетнего мальчика, которого сбил полицейский на электросамокате в Санкт-Петербурге, рассказал о состоянии сына. Мужчина поговорил с телеканалом "360", когда собирался поехать к ребёнку, чтобы навестить его и отвести жидкие супы. У маленького пациента открытый двойной перелом челюсти. Помимо этого, у него сильнейшая гематома на ноге.

"Вчера, на вторые сутки после получения увечий, он смог сделать несколько глотков смеси "Малоежка". Сейчас приём врача будет. У сына температура поднялась под утро", — отметил мужчина.

Мальчику предстоит довольно сложная операция. Инцидент случился, когда сын бегал между струями фонтана. По его словам, сбивший ребёнка полицейский в звании капитана, который служит дежурным в ИВС в Новосибирске, пытался извиниться.

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Лайф напоминает, что случилось это в Колпинском районе Санкт-Петербурга. У мальчика была установлена брекет-система: на протяжении года ему исправляли прикус.

Никита Осипов
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