Ребёнок получил открытый перелом челюсти после наезда самокатчика в Колпино
В Колпинском районе Санкт-Петербурга самокатчик сбил восьмилетнего ребёнка в пешеходном фонтане. В результате наезда мальчик получил открытый двойной перелом челюсти и другие серьёзные травмы.
Наезд самокатчика на ребёнка в Колпино. Видео © t.me / Фонтанка SPB Online
По данным kp.ru, отец прогуливался вечером с двумя сыновьями на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Старший присоединился к остальным детям, бегающим из-за жары около фонтана, но внезапно в него на полной скорости влетел мужчина на самокате.
"У моего сына открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением. Сломана височная доля, травмирована нога. Нас ждут мучительные месяцы реабилитации из-за каких-то двух уродов, катавшихся в зоне фонтана, где вокруг всегда прыгают и играют дети", — признался отец мальчика Николай.
Виновник не пытался скрыться с места происшествия и спрашивал, чем помочь, рассказал отец пострадавшего мальчика. Он признался, что в состоянии стресса мог только "посылать его куда подальше". А свидетелям показалось, что самокатчики были в состоянии алкогольного опьянения.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребёнка. Ситуация осложнена тем, что у мальчика ранее была установлена брекет-система: на протяжении года ему исправляли прикус. Чтобы провести операцию на челюсти, возможно, придётся делать разрез на лице, после чего может понадобиться пластика. Прокуратура Колпинского района Петербурга взяла на контроль происшествие.
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t.me / Фонтанка SPB Online