В ДТП с двумя иномарками в Анапе пострадало шесть человек

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло этой ночью в Анапе. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу при объезде препятствия, в результате чего произошло столкновение с Audi.

Кадры с места аварии в Анапе, где при лобовом столкновении автомобилей пострадало шесть человек. Фото © t.me / 23 МВД

"В результате ДТП шесть пострадавших доставлены в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести, среди них два ребёнка (2021 и 2018 г.р.)", — сказано в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.