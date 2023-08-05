В ДТП с двумя иномарками в Анапе пострадало шесть человек
МВД: В Анапе в результате лобового столкновения иномарок пострадало шесть человек
Кадры с места аварии в Анапе, где при лобовом столкновении автомобилей пострадало шесть человек. Обложка © t.me / 23 МВД
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло этой ночью в Анапе. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу при объезде препятствия, в результате чего произошло столкновение с Audi.
Кадры с места аварии в Анапе, где при лобовом столкновении автомобилей пострадало шесть человек. Фото © t.me / 23 МВД
"В результате ДТП шесть пострадавших доставлены в ЦРБ Анапы с травмами различной степени тяжести, среди них два ребёнка (2021 и 2018 г.р.)", — сказано в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее Лайф писал о шокирующем происшествии, случившемся в Пермском крае. Как сообщало региональное отделение Госавтоинспекции, при наезде грузовика на легковой автомобиль погибли оба водителя.