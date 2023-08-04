Возле Кремля произошло ДТП со стрельбой

Возле Кремля, на Моховой улице, столкнулось несколько автомобилей, водитель одного из них устроил стрельбу по оппоненту. Об этом сообщает SHOT.

Работа полиции на месте стрельбы возле Кремля. Видео © Telegram / На МКАД ДТП | ТТК МОСКВА

По данным телеграм-канала, виновник инцидента задержан. На видео, которые публикуются в Сети, видно, что на месте работают экстренные службы и полиция.