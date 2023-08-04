Возле Кремля произошло ДТП со стрельбой
SHOT: В центре Москвы столкнулось несколько машин, водитель открыл огонь
Возле Кремля, на Моховой улице, столкнулось несколько автомобилей, водитель одного из них устроил стрельбу по оппоненту. Об этом сообщает SHOT.
Работа полиции на месте стрельбы возле Кремля. Видео © Telegram / На МКАД ДТП | ТТК МОСКВА
По данным телеграм-канала, виновник инцидента задержан. На видео, которые публикуются в Сети, видно, что на месте работают экстренные службы и полиция.
Ранее Лайф писал, что в Балашихе несколько человек пострадали во время массовой драки со стрельбой. Полиция ищет остальных участников потасовки.
Telegram / На МКАД ДТП | ТТК МОСКВА