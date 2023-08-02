Стрельбу открыли во дворе жилого дома в Подмосковье в ходе конфликта
В подмосковной Балашихе произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие
В подмосковной Балашихе несколько человек пострадали во время массовой драки со стрельбой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В подмосковной Балашихе произошла массовая драка со стрельбой. Видео © Telegram / SHOT
Конфликт произошёл вечером 1 августа во дворе жилого комплекса "Пехра" на улице Яганова. В ходе потасовки один из её участников достал оружие и открыл огонь, после этого стороны бросились врассыпную. Очевидцы сообщили об инциденте в полицию.
В результате стрельбы пострадало минимум два человека. Один потерпевший доставлен в больницу, а второй отказался от госпитализации. Полиция ищет остальных участников потасовки. Что послужило её началом, неизвестно.
Ранее Лайф писал, что на востоке Москвы произошла массовая драка, в результате которой два человека пострадали. В территориальный отдел полиции после инцидента доставили десять человек, из которых девять — приезжие из государств ближнего зарубежья.
Telegram / SHOT