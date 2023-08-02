Стрельбу открыли во дворе жилого дома в Подмосковье в ходе конфликта

В подмосковной Балашихе несколько человек пострадали во время массовой драки со стрельбой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В подмосковной Балашихе произошла массовая драка со стрельбой. Видео © Telegram / SHOT

Конфликт произошёл вечером 1 августа во дворе жилого комплекса "Пехра" на улице Яганова. В ходе потасовки один из её участников достал оружие и открыл огонь, после этого стороны бросились врассыпную. Очевидцы сообщили об инциденте в полицию.

В результате стрельбы пострадало минимум два человека. Один потерпевший доставлен в больницу, а второй отказался от госпитализации. Полиция ищет остальных участников потасовки. Что послужило её началом, неизвестно.