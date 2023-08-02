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1 августа, 21:58

Стрельбу открыли во дворе жилого дома в Подмосковье в ходе конфликта

В подмосковной Балашихе произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие

В подмосковной Балашихе несколько человек пострадали во время массовой драки со стрельбой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В подмосковной Балашихе произошла массовая драка со стрельбой. Видео © Telegram / SHOT

Конфликт произошёл вечером 1 августа во дворе жилого комплекса "Пехра" на улице Яганова. В ходе потасовки один из её участников достал оружие и открыл огонь, после этого стороны бросились врассыпную. Очевидцы сообщили об инциденте в полицию.

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В результате стрельбы пострадало минимум два человека. Один потерпевший доставлен в больницу, а второй отказался от госпитализации. Полиция ищет остальных участников потасовки. Что послужило её началом, неизвестно.

Ранее Лайф писал, что на востоке Москвы произошла массовая драка, в результате которой два человека пострадали. В территориальный отдел полиции после инцидента доставили десять человек, из которых девять — приезжие из государств ближнего зарубежья.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
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