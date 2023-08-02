"КамАЗ" насмерть раздавил водителя и пассажира легковушки в Прикамье

В Пермском крае при наезде грузовика на легковой автомобиль погибли оба водителя. Об этом в среду сообщили в региональном отделении Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло на 240 км трассы Кукуштан — Чайковский в районе 13:30. Водитель "Камаза" выехал на встречную полосу и на скорости влетел в "Ладу калину", от кузова легковушки почти ничего не осталось, уцелел только багажник.

"Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — уточнили в ГИБДД.