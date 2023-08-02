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2 августа, 18:20

"КамАЗ" насмерть раздавил водителя и пассажира легковушки в Прикамье

Два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Пермском крае

<p>Место ДТП с "КамАЗом" в Пермском крае. Обложка © Госавтоинпекция по Чайковскому городскому округу</p>

Место ДТП с "КамАЗом" в Пермском крае. Обложка © Госавтоинпекция по Чайковскому городскому округу

В Пермском крае при наезде грузовика на легковой автомобиль погибли оба водителя. Об этом в среду сообщили в региональном отделении Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло на 240 км трассы Кукуштан — Чайковский в районе 13:30. Водитель "Камаза" выехал на встречную полосу и на скорости влетел в "Ладу калину", от кузова легковушки почти ничего не осталось, уцелел только багажник.

"Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — уточнили в ГИБДД.

В ДТП с участием грузовика в Приморье погибла пятимесячная девочка

В ДТП с участием грузовика в Приморье погибла пятимесячная девочка

Ранее на Ставрополье водитель автобуса уснул и врезался в КамАЗ, 8 человек пострадали. На момент ЧП он не был пьян, однако за последние два года уже семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

Ирина Фальке
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